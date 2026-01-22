کھیلتا پنجاب پنک گیمز:ڈویژنل سطح پر گرلز تیراندازی کے ٹرائلز
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے وژن کے تحت جاری کھیلتا پنجاب پنک گیمز (گرلز) کے ڈویژنل سطح پر تیراندازی کے ٹرائلز ہاکی اسٹیڈیم فیصل آباد میں منعقد ہوئے ۔
ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ساجدہ لطیف نے تیراندازی کر کے ٹرائلز کا باقاعدہ آغاز کیا۔ ٹرائلز میں فیصل آباد ڈویژن کے چاروں اضلاع سے تعلق رکھنے والی گرلز کھلاڑیوں نے بھرپور شرکت کی۔اس موقع پر ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر نے بتایا کہ کھیلتا پنجاب پروگرام پر کامیابی سے عملدرآمد جاری ہے اور طے شدہ شیڈول کے مطابق مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے ٹرائلز میں حصہ لینے والی تیرانداز گرلز کھلاڑیوں سے گفتگو بھی کی اور انتظامات کے حوالے سے ان کی رائے معلوم کی۔