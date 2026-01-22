شاپنگ مالز و کمرشل عمارات میں فائر سیفٹی اقدامات کا فیصلہ
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات کی روشنی میں فیصل آباد ڈویژن بھر میں شاپنگ مالز و پلازوں، فیکٹریز اور عوامی آمدورفت کی دیگر کمرشل عمارات میں فائر سیفٹی اقدامات مکمل کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ ا۔
اس سلسلے میں سول ڈیفنس، ریسکیو 1122، انڈسٹریز ڈیپارٹمنٹ سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو ترجیحی بنیادوں پر اچانک انسپکشنز کا ٹاسک تفویض کر دیا گیا ہے ۔کمشنر نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ شاپنگ مالز، پلازوں، فیکٹریز اور کاروباری عمارات سے فائر سیفٹی اقدامات کی تکمیل کا سرٹیفیکیٹ بھی حاصل کیا جائے گا، جبکہ ان اقدامات کی جانچ پڑتال کے لیے باقاعدہ آڈٹ بھی کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ فائر سیفٹی اور حفاظتی انتظامات میں معمولی سا بھی خلا برداشت نہیں کیا جائے گا۔کمشنر نے کہا کہ کراچی کے ایک شاپنگ مال میں پیش آنے والے افسوسناک آتشزدگی کے واقعہ کے تناظر میں حفاظتی اقدامات مزید ناگزیر ہو چکے ہیں اور انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے حفاظتی انتظامات کو مؤثر اور مربوط بنانے میں کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں ہوگ