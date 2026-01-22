ڈویژن میں آٹے کی وافر دستیابی، اوورچارجنگ پر کارروائیاں
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد ڈویژن میں 10 کلوگرام آٹے کا تھیلا 905 روپے جبکہ 20 کلوگرام کا تھیلا 1810 روپے کے مقررہ نرخوں پر دکانوں پر دستیاب ہے ۔
فلور ملز سے ترسیل سے لے کر مقررہ آٹا ڈیلرز اور پرچون دکانوں پر فروخت تک کے تمام عمل کی مکمل نگرانی کی جا رہی ہے ۔انسپکشن ٹیموں نے ایک روز کے دوران اوورچارجنگ پر فیصل آباد میں 5 آٹا چکیوں کو 55 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا جبکہ ضلع جھنگ میں 4 آٹا چکیوں کو سیل کر دیا گیا۔ڈپٹی ڈائریکٹر فوڈ عثمان سکندر نے بتایا کہ ڈویژن بھر میں فلور ملز کو روزانہ 1875 میٹرک ٹن گندم فراہم کی جا رہی ہے ۔ گندم کے عوض آج فلور ملز سے 10 کلوگرام کے ایک لاکھ 26 ہزار 280 تھیلے اور 20 کلوگرام کے 2 ہزار 116 تھیلے حاصل کیے گئے ۔انہوں نے بتایا کہ ضلع فیصل آباد میں 10 کلوگرام کے 87 ہزار 12 اور 20 کلوگرام کے 1550 تھیلے 924 مقررہ دکانوں پر فراہم کیے گئے ۔ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 10 کلوگرام کے 13 ہزار 477 اور 20 کلوگرام کے 141 تھیلے 280 دکانوں پر، ضلع جھنگ میں 10 کلوگرام کے 15 ہزار 641 اور 20 کلوگرام کے 425 تھیلے 326 دکانوں پر جبکہ ضلع چنیوٹ میں 10 کلوگرام کے 10 ہزار 150 تھیلے 120 دکانوں پر سپلائی کیے گئے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر خوراک کے مطابق فیصل آباد ڈویژن کے چاروں اضلاع میں آٹے کی وافر دستیابی ہے اور مجموعی طور پر 1650 مقررہ دکانوں پر آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے ۔