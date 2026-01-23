سابقہ رنجش ،خواتین سمیت اہلخانہ کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
ملز موں نے سلیم کے گھر ہر دھاوا بول دیا ،دھمکیاں دیتے ہوئے فرار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو سابقہ رنجش کی بنا پر تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ نشاط آباد کے علاقے میں سلیم نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے مبینہ طور پر سابقہ رنجش کی بنا پر اس کے گھر پر دھاوا بول دیا اور گھر پر موجود خواتین سمیت دیگر اہلخانہ کو قابو کرکے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کرنے کے بعد ملز م دھمکیاں دیتے ہوئے موقع سے فرار ہو گئے ۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔