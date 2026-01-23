جعلی نکاح نامہ تیار کرکے خاتون کو ہراساں کیا جانے لگا
ملزم کی جانب سے شبانہ کو بلیک میل کیا ، منع کرنے پر سنگین دھمکیاں دیں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جعلی نکاح نامہ تیار کرکے خاتون کو مبینہ طور پر ہراساں اور پریشان کیا جانے لگا۔تھانہ ملت ٹاؤن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے شبانہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزم کی جانب سے مبینہ طور پر جعلی اور بوگس نکاح نامہ تیار کر کے اسے ہراساں اور پریشان کرتے ہوئے بلیک میل کیا جا رہا ہے ۔ جس سے منع کرنے پر ملزم کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا بھی معمول بنا لیا گیا ہے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ۔