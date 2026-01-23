صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی نکاح نامہ تیار کرکے خاتون کو ہراساں کیا جانے لگا

  • فیصل آباد
جعلی نکاح نامہ تیار کرکے خاتون کو ہراساں کیا جانے لگا

ملزم کی جانب سے شبانہ کو بلیک میل کیا ، منع کرنے پر سنگین دھمکیاں دیں

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جعلی نکاح نامہ تیار کرکے خاتون کو مبینہ طور پر ہراساں اور پریشان کیا جانے لگا۔تھانہ ملت ٹاؤن میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے شبانہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملزم کی جانب سے مبینہ طور پر جعلی اور بوگس نکاح نامہ تیار کر کے اسے ہراساں اور پریشان کرتے ہوئے بلیک میل کیا جا رہا ہے ۔ جس سے منع کرنے پر ملزم کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں دینا بھی معمول بنا لیا گیا ہے ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی تلاش شروع کر دی ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

پاکستان و آسٹریلیاکا زراعت ‘ لائیو سٹاک میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

مشعال ملک نے یاسین کی رہائی کیلئے امریکہ‘چین سے مدد مانگ لی

جہلم میں جاری ترقیاتی سکیمیں بروقت مکمل کی جائیں،کمشنر راولپنڈی

رفاہ انٹرنیشنل یونیورسٹی ، انوویشن اینڈ ویلنَس فیسٹیول کا آغاز

اسلام آباد :گیس سلنڈرزکی دکان میں دھماکا ، 5افراد جھلس کر زخمی

جی چودہ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن، غیر قانونی مکانات مسمار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ