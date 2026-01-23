صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹوبہ ٹیک سنگھ: ایجوکیشن و فیملی پلاننگ میلہ کا انعقاد

  • فیصل آباد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ کے زیر اہتمام سپورٹس سٹیڈیم میں ایجوکیشن و فیملی پلاننگ میلہ منعقد ہوا۔۔۔

 جس میں خواتین، بچوں اور فیملیز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔میلے میں مختلف تفریحی اور تعلیمی سرگرمیاں جیسے میوزیکل چیئر، کوئز مقابلے ، پینٹنگ مقابلے اور صحت مند بچوں کے مقابلے شامل تھے ۔ بچوں نے خصوصی پرفارمنس اور ٹیبلو پیش کیے جبکہ علاقائی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے گئے ۔ فیملیز کی تفریح کے لیے قوالی پروگرام کا انتظام کیا گیا۔

 

