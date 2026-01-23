سپورٹس کمپلیکس جھنگ میں جامع موک ایکسرسائز کا انعقاد
اس قسم کی مشقیں اداروں کی عملی صلاحیت کو بڑھاتی ہیں : فرخ محمود
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122 جھنگ کے زیرِ اہتمام سپورٹس کمپلیکس جھنگ میں ایک جامع اور منظم موک ایکسرسائز کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ادارے کی تیاری، پیشہ ورانہ مہارت اور باہمی رابطہ کاری کا عملی مظاہرہ کرنا تھا۔اس موک ایکسرسائز کے مہمانِ خصوصی اسسٹنٹ کمشنر جھنگ فرخ محمود تھے ، جنہوں نے ریسکیو 1122 کے مختلف اسٹالز کا تفصیلی معائنہ کیا۔ انہوں نے ریسکیو اہلکاروں کی پیشہ ورانہ مہارت، نظم و ضبط اور فرض شناسی کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی مشقیں اداروں کی عملی صلاحیت کو بہتر بنانے اور کسی بھی ناگہانی حادثے یا آفت میں فوری اور مؤثر ردعمل فراہم کرنے میں معاون ہیں۔ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر سلطان محمود نے مہمانِ خصوصی کو تمام ریسکیو سٹالز کا معائنہ کروایا اور مختلف ایمرجنسی سروسز کے حوالے سے بریفنگ دی۔ انہوں نے کہا کہ موک ایکسرسائز کا بنیادی مقصد ریسکیو عملے کو ہر قسم کی ہنگامی صورتحال کے لیے ہمہ وقت تیار رکھنا، ہم آہنگی کو فروغ دینا اور عوام کو ریسکیو 1122 کی خدمات سے آگاہ کرنا ہے ۔