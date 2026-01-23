ٹوبہ:ناقص پانی فروخت کر نیووالے واٹر پلانٹ کو سربمہر
300 خالی بوتلیں، 274 پیک بوتلیں، ڈھکن، لیبل اور سلنڈر برآمد
ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز پنجاب فوڈ اتھارٹی یاسر مشتاق کی قیادت میں پنجاب فوڈ سیفٹی ٹیموں نے سردار کالونی میں قائم ایک غیر معیاری بوتل واٹر یونٹ کو سربمہر کر دیا۔انسپکشن کے دوران نان فوڈ گریڈ اشیا کے استعمال، ناقص صفائی اور غیر معیاری واٹر ٹینک کے استعمال کا انکشاف ہوا۔ واٹر پلانٹ سے 300 خالی بوتلیں، 274 پیک بوتلیں، ڈھکن، لیبل اور سلنڈر برآمد کیے گئے جبکہ پانی کے نمونے لیبارٹری ٹیسٹنگ کے لیے حاصل کیے گئے ۔یاسر مشتاق نے بتایا کہ قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر مقدمہ درج کیا گیا ہے اور پنجاب فوڈ اتھارٹی نے نئے ایس او پیز جاری کیے ہیں، جس کے تحت تمام واٹر یونٹس ہر ماہ فلٹرز کی تبدیلی اور ماہانہ ٹیسٹنگ کے پابند ہوں گے ۔