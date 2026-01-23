جڑانوالہ:مریم نواز ہیلتھ کلینک 234 گ ب کا باقاعدہ افتتاح
حکومت عوام کو معیاری سہولیات دینے کیلئے عملی اقدامات کر رہی :ڈاکٹر محمد طیب
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا)جڑانوالہ میں مریم نواز ہیلتھ کلینک 234 گ ب کی نئی عمارت کا باقاعدہ افتتاح ایک پروقار تقریب میں کیا گیا۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی ہیلتھ منیجر ڈاکٹر محمد طیب چودھری نے فیتہ کاٹ کر کلینک کا افتتاح کیا۔اس موقع پر ڈاکٹر محمد طیب چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت عوام کو معیاری اور بنیادی طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ، اور مریم نواز صحت کلینک اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ اس کلینک کے قیام سے علاقے کے عوام کو بہتر، سستی اور بروقت طبی سہولیات میسر آئیں گی۔
انہیں علاج معالجے کے لیے دور دراز علاقوں کا رخ نہیں کرنا پڑے گا۔افتتاحی تقریب میں میاں عدیل اشرف ڈسپنسر نے ڈاکٹر محمد طیب چودھری کا پھولوں کے گلدستے سے استقبال کیا اور ان کی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔تقریب میں ہسپتال کے میڈیکل سٹاف بشمول آصف جاوید، میاں ارسلان، میاں فرمان، عمران عبدﷲ، بلال حسن ویکسی نیٹر، رخسانہ پروین، عبیرا جبیں اور نصرت حاکم نے بھی بھرپور شرکت کی۔