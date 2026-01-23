چناب نگر :کرشنگ سیزن، گنے کی ٹرالیاں حادثات کا سبب
اوورلوڈ ٹرالیاں سڑک کے دونوں لینز پر قبضہ کر لیتی ہیں، ٹریفک کا بہاؤ متاثر
چناب نگر (نامہ نگار )کرشنگ سیزن کے دوران گنے سے لدی اوورلوڈ ٹرالیاں چناب نگر اور گرد و نواح میں ٹریفک جام اور حادثات کا باعث بن رہی ہیں، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے ۔ذرائع کے مطابق کرشنگ سیزن میں بڑی شوگر ملز میں لاکھوں ٹن گنا لایا جاتا ہے ، جس کے باعث چناب نگر سمیت رہائشی علاقوں کی داخلی اور چھوٹی سڑکوں پر بالخصوص رات کے وقت ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہو جاتی ہے ۔ اوورلوڈ ٹرالیاں سڑک کے دونوں لینز پر قبضہ کر لیتی ہیں، جبکہ گنے کی اونچائی اور چوڑائی ٹرالی کی باڈی سے کئی فٹ باہر نکل جاتی ہے ، جو کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے ۔متعدد مواقع پر ٹرالیاں الٹنے کے واقعات بھی پیش آتے ہیں، جس کے نتیجے میں گنا کئی روز تک سڑکوں پر پڑا رہتا ہے۔
اور ٹریفک کا بہاؤ بری طرح متاثر ہوتا ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر سال ان ٹرالیوں کی وجہ سے درجنوں حادثات رونما ہوتے ہیں، سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں اور طویل ٹریفک جام معمول بن چکا ہے ، مگر اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے مؤثر عملی اقدامات نہیں کیے جا رہے ۔شہریوں کے مطابق کرشنگ سیزن سے قبل ہونے والی میٹنگز میں متعلقہ محکموں کے افسر اوورلوڈ ٹرالیوں کو ریگولیٹ کرنے کے دعوے ضرور کرتے ہیں، تاہم ان دعوؤں پر عملدرآمد نظر نہیں آتا۔