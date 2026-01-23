پٹاخوں کا شور، شہریوں کا سکون غارت، انتظامیہ خاموش
بعض دکاندار ماچس اور مختلف اقسام کے پٹاخے بلیک میں فروخت کر رہے ہیں
چناب نگر (نامہ نگار)شبِ برات کی آمد سے قبل ہی پٹاخے چلانے والوں نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے ، جبکہ انتظامیہ کی خاموشی پر شہریوں میں شدید تشویش پائی جاتی ہے ۔بعض دکاندار ماچس اور مختلف اقسام کے پٹاخے بلیک میں فروخت کر رہے ہیں، جنہیں بچے خرید کر گلیوں اور بازاروں میں چلا رہے ہیں۔ پٹاخوں کے بے دریغ استعمال سے نہ صرف بزرگ، مریض اور طلبہ شدید اذیت میں مبتلا ہیں بلکہ شہریوں کا سکون بھی غارت ہو چکا ہے ۔شہریوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دکاندار محض اپنی جیبیں بھرنے کی خاطر غیر قانونی طور پر پٹاخے فروخت کر رہے ہیں۔
جبکہ بچے انہیں گلی محلوں میں چلا کر خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ ادارے صورتحال سے باخبر ہونے کے باوجود خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔شہریوں نے اربابِ اختیار سے مطالبہ کیا ہے کہ پٹاخے فروخت کرنے والے دکانداروں کے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے اور قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا دی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے ۔