پاکستان مضبوط ، دشمن میلی آ نکھ سے نہیں دیکھ سکتا:جمعیت اہلحدیث
دفاع اور سالمیت کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑ ے ہیں :حافظ ثاقب سرور
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث ضلع جھنگ کے امیر حافظ ثاقب سرور ساقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے دفاع اور سالمیت کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ملک کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط اور خودمختار ریاست ہے اور دشمن کسی صورت اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ حافظ ثاقب سرور ساقی نے کہا کہ پاک فوج کی قیادت نے قومی سلامتی کے تقاضوں کو احسن انداز میں پورا کیا ہے اور قوم کو اپنی عسکری قیادت پر مکمل اعتماد اور فخر ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ علامہ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم (امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان) اور علامہ عبدالرشید حجازی (ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان) کی قیادت میں تنظیم ملک کے امن، وقار اور استحکام کے لیے بھرپور جدوجہد جاری رکھے گی۔حافظ ثاقب سرور ساقی کا کہنا تھا کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث ملک میں امن و امان کے قیام، قومی یکجہتی کے فروغ اور نفاذِ اسلام کے پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے آئندہ بھی اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کرتی رہے گی۔