صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان مضبوط ، دشمن میلی آ نکھ سے نہیں دیکھ سکتا:جمعیت اہلحدیث

  • فیصل آباد
پاکستان مضبوط ، دشمن میلی آ نکھ سے نہیں دیکھ سکتا:جمعیت اہلحدیث

دفاع اور سالمیت کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑ ے ہیں :حافظ ثاقب سرور

جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)مرکزی جمعیت اہلحدیث ضلع جھنگ کے امیر حافظ ثاقب سرور ساقی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان کے دفاع اور سالمیت کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور ملک کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک مضبوط اور خودمختار ریاست ہے اور دشمن کسی صورت اس کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ حافظ ثاقب سرور ساقی نے کہا کہ پاک فوج کی قیادت نے قومی سلامتی کے تقاضوں کو احسن انداز میں پورا کیا ہے اور قوم کو اپنی عسکری قیادت پر مکمل اعتماد اور فخر ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ علامہ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم (امیر مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان) اور علامہ عبدالرشید حجازی (ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہلحدیث پاکستان) کی قیادت میں تنظیم ملک کے امن، وقار اور استحکام کے لیے بھرپور جدوجہد جاری رکھے گی۔حافظ ثاقب سرور ساقی کا کہنا تھا کہ مرکزی جمعیت اہلحدیث ملک میں امن و امان کے قیام، قومی یکجہتی کے فروغ اور نفاذِ اسلام کے پیغام کو اجاگر کرنے کے لیے آئندہ بھی اپنا مثبت اور تعمیری کردار ادا کرتی رہے گی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب یونیورسٹی:45قیمتی درختوں کی کٹائی:پی ایچ اے کی تحقیقات میں انکشاف

کم پڑھے اساتذہ کی پری میچور ریٹائرمنٹ شروع نہ ہو سکی

تحقیق کے فروغ کیلئے 17کروڑ مختص :وی سی پنجاب یونیورسٹی

پاکستان ، چین کے مابین دوستی کا لازوال رشتہ :شافع حسین

کسانوں کیلئے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج ہوگا :جماعت اسلامی

وزیر تعلیم کا مختلف سکولوں ، کالجوں کادورہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ