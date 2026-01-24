جھنگ:نیلی بتی کے غیر قانونی استعمال پر سب انسپکٹر معطل
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی او جھنگ کیپٹن (ر) بلال افتخار کیانی نے پولیس اہلکاروں کی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر سخت ایکشن لیا۔
نیلی بتی کے غیر قانونی استعمال پر سب انسپکٹر ذیشان حیدر کو معطل کر کے چارج شیٹ جاری کی گئی۔ دیگر اہلکاروں کو ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے پر شوکاز نوٹسز دئیے گئے ۔ڈی پی او نے واضح کیا کہ کسی اہلکار کو ہیلمٹ کے بغیر موٹر سائیکل چلانے یا نیلی بتی کے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔