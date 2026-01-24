صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • فیصل آباد
سمندری: ڈاکٹر محمد سلطان تیسری مرتبہ پی ایم اے گوجرہ کے صدر منتخب

سمندری (نمائندہ دنیا )پاکستان آرچری فیڈریشن کے سینئر نائب صدر اور پنجاب آرچری ایسوسی ایشن کے صدر ملک عمران علی لیاقت نے پنجاب میڈیکل ایسوسی ایشن گوجرہ کے انتخابات میں ڈاکٹر محمد سلطان کو تیسری مرتبہ صدر منتخب ہونے۔۔۔

 پر مبارکباد دی۔ملک عمران علی لیاقت نے کہا کہ ڈاکٹر محمد سلطان اس سے قبل دو مرتبہ ایسوسی ایشن کے صدر رہ چکے ہیں اور ان کی پی ایم اے گوجرہ کے لیے خدمات گراں قدر ہیں، جس کی بنیاد پر انہیں تیسری مدت کے لیے صدر منتخب کیا گیا۔

 

