سمندری:ساہی وال بائی پاس پر حادثہ، متعدد مسافر زخمی

  • فیصل آباد
سمندری:ساہی وال بائی پاس پر حادثہ، متعدد مسافر زخمی

سمندری (نمائندہ دنیا )تھانہ سٹی کے علاقہ میں ٹریفک حادثہ کے دوران متعدد مسافر زخمی ہو گئے۔ حادثہ ساہی وال بائی پاس پر تیز رفتار بس اور مزدا کے ٹکرانے سے پیش آیا۔

 جس کے بعد ریسکیو عملہ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے کے لیے موقع پر پہنچ گیا۔ تاندلہ روڈ ساہی وال بائی پاس چوک میں ٹکر کے نتیجے میں پانچ مسافر شدید زخمی ہوئے ، جن کی شناخت علی رضا، عمر فاروق، نواز، رمیشا اور صغراں کے نام سے ہوئی ہے ۔ زخمیوں میں سے تین کو سمندری ہسپتال منتقل کیا گیا جبکہ دو زخمیوں کی حالت تشویشناک ہونے کے باعث انہیں فیصل آباد ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے جائے حادثہ سے شواہد اکٹھے کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے ۔

 

