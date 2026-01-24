پنجاب میں کوئی فعال سیاسی حکومت نظر نہیں آ رہی : شہباز احمد گجر
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )جمعیت علماء اسلام کے مرکزی مجلس شوریٰ کے ممبر شہباز احمد گجر ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پنجاب میں کوئی فعال سیاسی حکومت نظر نہیں آ رہی اور صوبائی حکومت مکمل طور پر بیوروکریسی کے رحم و کرم پر ہے۔
ان کے مطابق یہ صورتحال پنجاب کے بارہ کروڑ سے زائد عوام کے لیے شدید لمحہ فکریہ ہے ۔شہباز احمد گجر نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا حالیہ دورِ جھنگ بالکل ناکام رہا اور ضلع کے لیے کوئی ترقیاتی پیکج یا دیگر سہولیات کا اعلان نہیں کیا گیا۔ ان کے مطابق مسلم لیگ (ن) کے سابقہ ایم این ایز اور ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز ڈی ایچ کیو میں قطار بنا کر کھڑے تھے ، لیکن وزیر اعلیٰ نے صرف نو سیکنڈ کے لیے سلام کیا اور واپس لاہور روانہ ہو گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جھنگ سیاسی طور پر لاوارث ہے اور کرپٹ افسران کی غالب اکثریت دو سال سے عہدوں پر براجمان ہے ۔