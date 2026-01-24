صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمالیہ کے متعدد علاقوں میں واٹر سپلائی کی بندش ، لو گوں کو مشکلات:ملک شاہد

  فیصل آباد
کمالیہ(نمائندہ دنیا )سماجی شخصیت ملک شاہد مدی نے کہا ہے کہ شہر کے متعدد علاقوں میں واٹر سپلائی کی بندش علاقہ مکینوں کو پینے کے صاف پانی کے لیے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔

 مختلف علاقوں جن میں مدینہ آباد، بہلول والا پگلانوالہ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں گزشتہ کئی دنوں سے واٹر سپلائی کی بندش سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا اٹھانا پڑ رہا ہے علاقہ مکین پینے کے صاف پانی کی بنیادی سہولت سے محروم ہو چکے ہیں۔ انہوں نے ڈی سی ٹوبہ اور متعلقہ اعلی حکام سے فوری نوٹس لے کر واٹر سپلائی کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

