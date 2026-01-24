صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرالی بیک کرتے ہوئے دیوار گرنے سے کمسن بچی جاں بحق ، دوسری زخمی

  • فیصل آباد
کمالیہ(نمائندہ دنیا )نواحی علاقہ چک نمبر 741 گ ب بھسی روڈ پر افسوسناک حادثہ پیش آیا، جہاں ٹرالی بیک کرتے ہوئے دیوار گرنے سے ایک کمسن بچی جاں بحق جبکہ دوسری زخمی ہو گئی۔

نواحی علاقہ 741 گ ب میں افسوسناک واقعہ اس وقت پیش آیا جب دو بچیاں گھر کے اندر کھیل رہی تھیں کہ اچانک ٹرالی بیک کرتے ہوئے دیوار سے ٹکرا گئی۔ ٹکر کے باعث دیوار بچیوں پر آ گری حادثہ میں تین سالہ مومنہ دختر انتظار علی سر پر شدید چوٹ لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی، جبکہ چار سالہ زارا دختر خان محمد کے دائیں ہاتھ اور پیٹ پر زخم آئے ۔

 

