سبزی و فروٹ منڈی میں حساس ادارے کی تعمیر پرانجمن آڑھتیاں کے خدشات

  • فیصل آباد
سبزی و فروٹ منڈی میں حساس ادارے کی تعمیر پرانجمن آڑھتیاں کے خدشات

ٹوبہ ٹیک سنگھ (ڈسٹرکٹ رپورٹر )انجمن آڑھتیاں سبزی و فروٹ منڈی کے صدر چودھری افتخار کسانہ نے کہا ہے کہ منڈی سے ملحقہ اراضی پر حساس ادارے ڈی پی او کمپلیکس کی تعمیر سے سکیورٹی خدشات پیدا ہو سکتے ہیں۔

 ان کا کہنا تھا کہ سکیورٹی سخت ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر ہوگی اور آڑھتیوں و تاجروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ منصوبے سے قبل اسٹیک ہولڈرز سے مشاورت کی جائے اور ٹریفک پلان واضح کیا جائے تاکہ کاروباری سرگرمیاں متاثر نہ ہوں۔

 

