یومِ ولادت امام حسینؓ پر پیپلز پارٹی کی جانب سے مبارکباد
ٹھیکریوالا (نمائندہ دنیا )پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر محمد اعجاز چودھری نے کہا ہے کہ حسینی کردار اور تابناک افکار قیامت تک امتِ مسلمہ کے ہر حکمران کے لیے مشعلِ راہ ہیں۔
ہمیں اپنی سوچوں اور رویّوں میں مثبت تبدیلی لانا ہو گی اور زبانی دعوؤں کے بجائے اسوۂ شبیری پر سچے دل سے عمل کرنا ہو گا۔چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں یومِ ولادت باسعادت نواسۂ رسولؐ حضرت امام حسینؓ کے موقع پر اہلِ اسلام اور پاکستان کے تمام مسلمانوں کو مبارکباد دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج ہماری نوجوان نسل برق رفتار سوشل میڈیا کے دور میں حضرت امام حسینؓ کے افکار سے دور ہوتی جا رہی ہے اور دنیاوی کامیابی کی دوڑ میں قیمتی وقت ضائع کر رہی ہے ، جسے ترک کر کے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔محمد اعجاز چوہدری نے کہا کہ حضرت امام حسینؓ کا فلسفہ اور پیغام حق کی سربلندی اور باطل کی سرکوبی کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کا درس دیتا ہے ۔