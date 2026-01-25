جیب تراش ملزم دو افراد کی جیبوں سے موبائل، نقدی لے اڑے
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)جیب تراش ملزم دوافراد کی جیبوں سے موبائل،نقدی لے اڑے۔ تھانہ کوتوالی کے علاقے انارکلی بازار میں سلیم نامی شہری خریداری میں مصروف تھا کہ۔۔۔
اس دوران رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزموں نے اسکی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا فرار ہوگئے۔ تھانہ سٹی جڑانوالہ کے علاقے میں قائم جنازگاہ میں اسامہ نامی شہری نماز جنازہ ادائیگی کیلئے آیا ہوا تھا کہ اس دوران رش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملزموں نے اسکی جیب سے بھی نقدی اور موبائل چوری کر لیا اور غائب ہوگئے۔ پولیس نے مقدمات درج کر لئے۔