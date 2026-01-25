ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ، اے سی کمالیہ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کادورہ
کمالیہ(نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر ٹوبہ نے اسسٹنٹ کمشنر کمالیہ اقرا ناصر کے ہمراہ ٹی ایچ کیو ہسپتال کمالیہ کا دورہ کیا ۔ ہسپتال میں طبی سہولیات، صفائی انتظامات اور مریضوں کو دی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔
ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ مریضوں کو معیاری طبی سہولیات فراہمی میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی ۔ عملے کی حاضری، ادویات دستیابی اور ایمرجنسی سہولیات کا بھی جائزہ لیا گیا ۔ اسسٹنٹ کمشنر اقرا ناصر نے کہا عوام کو صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح ہے اور اس ضمن میں تمام ممکنہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔