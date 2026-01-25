صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گنے سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالی نہر میں جا گری ،ڈرائیور جاں بحق

  • فیصل آباد
لالیاں کافلک شیر کوٹ اسماعیل پل کے قریب موڑ کاٹتے حادثے کاشکار

لالیاں (نمائندہ دنیا)گنے سے لوڈ ٹریکٹر ٹرالی نہر میں جا گری ،ڈرائیور جاں بحق ہوگیاتفصیلات کے مطابق لالیاں کا رہائشی فلک شیر ٹریکٹر ٹرالی پر گنا لوڈ کر کے شوگر ملز جا رہا تھا کہ کوٹ اسماعیل پل کے قریب موڑ کاٹتے توازن برقرار نہ رکھ سکتے پر ٹریکٹر ٹرالی بے قابو ہو کر خشک نہر میں جا گری جس سے فلک شیر ٹریکٹر کے نیچے دب جانے سے موقع پر جاں بحق ہو گیا اطلاع پر ریسکیو 1122 کی امدادی ٹیم جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور متوفی کی لاش کو ضروری قانونی کارروائی کے لیے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال لالیاں منتقل کر دیا۔

 

