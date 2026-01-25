صوبائی وزیر کاسمندری کادورہ،مسائل کے حل پرملاقاتیں
سمندری سمیت دیگر علاقوں میں ترقیاتی کاموں کو مزید تیز کرنیکی یقین دہانی
سمندری (نمائندہ دنیا)صوبائی وزیرِ قانون رانا اقبال خاں نے سمندری کا دورہ کیا اور رکنِ صوبائی اسمبلی کے گھر پہنچے ،مقامی قیادت اور پارٹی کارکنان نے ان کا استقبال کیا۔ وزیرِ قانون نے علاقائی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی مسائل پر بات چیت کی۔رانا اقبال خاں نے سمندری میں شادی کی تقریب میں شرکت اوررکنِ صوبائی اسمبلی راؤ کاشف رحیم خاں سے ملاقات کی ۔ وزیرِ قانون نے علاقے کی مجموعی صورتحال، جاری اور آئندہ ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ عوام کو درپیش مسائل پر تبادلۂ خیال کیا۔ رانا اقبال خاں کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت عوامی فلاح و بہبود اور علاقے کی پائیدار ترقی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ سمندری سمیت دیگر علاقوں میں ترقیاتی کاموں کو مزید تیز کیا جائے گا اور عوامی مسائل کے حل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔