صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی وزیر کاسمندری کادورہ،مسائل کے حل پرملاقاتیں

  • فیصل آباد
صوبائی وزیر کاسمندری کادورہ،مسائل کے حل پرملاقاتیں

سمندری سمیت دیگر علاقوں میں ترقیاتی کاموں کو مزید تیز کرنیکی یقین دہانی

 سمندری (نمائندہ دنیا)صوبائی وزیرِ قانون رانا اقبال خاں نے سمندری کا دورہ کیا اور رکنِ صوبائی اسمبلی کے گھر پہنچے ،مقامی قیادت اور پارٹی کارکنان نے ان کا استقبال کیا۔ وزیرِ قانون نے علاقائی صورتحال، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی مسائل پر بات چیت کی۔رانا اقبال خاں نے سمندری میں شادی کی تقریب میں شرکت اوررکنِ صوبائی اسمبلی راؤ کاشف رحیم خاں سے ملاقات کی ۔ وزیرِ قانون نے علاقے کی مجموعی صورتحال، جاری اور آئندہ ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ساتھ عوام کو درپیش مسائل پر تبادلۂ خیال کیا۔ رانا اقبال خاں کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت عوامی فلاح و بہبود اور علاقے کی پائیدار ترقی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ سمندری سمیت دیگر علاقوں میں ترقیاتی کاموں کو مزید تیز کیا جائے گا اور عوامی مسائل کے حل میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بسنت:حفاظتی انتظامات پر 11کروڑ خرچ:شہر 3حصوں میں تقسیم

نجی یونیورسٹیاں: لیپ ٹاپ کیلئے پورٹل جلد اوپن کرنیکافیصلہ

ہسپتالوں میں مفت ادویات کیلئے درخواست سماعت کیلئے مقرر

الحمرا میں جاری تھنک فیسٹ کے آخری روز 15سیشنز ہونگے

واسا کے اون سورس فنڈز سے 2 نئے واٹر ٹینک بنانیکا فیصلہ

پی ایس پی اے سے ماحول دوست تعمیرات کی راہ ہموار ہوگئی: ذیشان رفیق

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل