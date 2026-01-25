ریسکیو اہلکار دورانِ ڈیوٹی جان کی بازی ہار گیا
موٹر سائیکل سوارعنصر کو سرگودھا روڈقطب اعوان کے قریب حادثہ پیش آیا
اٹھارہ ہزاری (نمائندہ دنیا)پنجاب ایمرجنسی سروس ریسکیو 1122کا ایک اہلکار دورانِ ڈیوٹی جان کی بازی ہار گیا۔ریسکیو 1122 ضلع جھنگ میں تعینات ریسکیو ڈرائیور عنصر عباس عمر چھتیس سال اپنی موٹر سائیکل پر موڑ منڈی ریسکیو اسٹیشن رات کی ڈیوٹی کے لیے جا رہے تھے کہ سرگودھا روڈ قطب اعوان کے قریب سڑک کنارے کھڑے ٹرک سے انکی موٹر سائیکل ٹکرا گئی۔
حادثہ شدید نوعیت کا تھا، جسکے باعث وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے ۔مرحوم کا تعلق موضع مچھیانہ ماچھیوال، تحصیل اٹھارہ ہزار ی سے تھا۔اطلاع ملتے ہی متعلقہ ریسکیو ٹیم اور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ اہلکار کی میت کو قانونی کارروائی کیلئے ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال جھنگ منتقل کردیاگیا۔ ریسکیو 1122کے افسروں اور عملے نے حادثے پر ورثا سے اظہار تعزیت کیا۔ اس المناک سانحے پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے شہید اہلکار عنصر عباس کی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور انکے اہلِ خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے ۔