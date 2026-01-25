صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹو بہ میں متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹس پندرہ روز سے بند

  • فیصل آباد
ٹو بہ میں متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹس پندرہ روز سے بند

شہریوں کو صاف پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا ،فوری فعال کرنیکامطالبہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر)شہر کے مختلف علاقوں میں قائم متعدد واٹر فلٹریشن پلانٹس گزشتہ پندرہ روز سے نامعلوم وجوہات پر بند پڑے ہیں جس سے شہریوں کو صاف پینے کے پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے ۔ذرائع کے مطابق ہاؤسنگ کالونی مصطفیٰ آباد، اتحاد پارک، بھلیر روڈ، اکبری مسجد پلاٹ سمیت دیگر علاقوں میں نصب سرکاری واٹر فلٹریشن پلانٹس تاحال بحال نہ ہو سکے ، پلانٹس کی بندش پر علاقہ مکین یا تو مہنگا پانی خریدنے پر مجبور ہیں یا گھروں میں دستیاب غیر معیاری پانی استعمال کر رہے ہیں،شہریوں کا کہنا ہے کہ صاف پانی کی عدم دستیابی سے بزرگوں، بچوں اور مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے جبکہ آلودہ پانی کے استعمال سے مختلف امراض پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے ،علاقہ مکینوں نے انتظامیہ کی خاموشی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ فلٹریشن پلانٹس کوفوری فعال بنایا جائے ۔

