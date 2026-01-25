اسلامی بینکنگ کا فروغ روشن مستقبل کی ضمانت :شفقت اعوان
جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )نجی بینک کے افسر شفقت محمود اعوان نے کہا ہے کہ پاکستان میں اسلامی بینکنگ کا فروغ روشن پائیدار مستقبل کی ضمانت ہے۔
پاکستان میں اسلامی بینکنگ تیزی سے مضبوط، شفاف اور قابلِ اعتماد مالی نظام کے طور پر اپنی شناخت بنا رہی ہے ۔سٹیٹ بینک نے اسلامی بینکنگ کے فروغ کیلئے واضح پالیسی فریم ورک، مؤثر نگرانی اور تدریجی کنورژن پلان متعارف کروا دیا ہے ۔میرا عزم ہے کہ اپنی برانچ کے ذریعے شہرکی کاروباری برادری اور عوام کو مکمل شریعہ کمپلائنٹ، جدید اور معیاری بینکنگ سہولیات فراہم کی جائیں تاکہ اسلامی بینکنگ کا پیغام عملی شکل میں ہر سطح تک پہنچ سکے۔