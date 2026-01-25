آٹا ، گندم مہنگاہونے سے شہری پریشان ،ریلیف دلانے کامطالبہ
ٹوبہ ٹیک سنگھ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ٹوبہ ٹیک سنگھ میں آٹا اور گندم کی قیمتیں غیر معمولی حد تک بڑھ جانے سے شہری شدید پریشانی میں مبتلا،ضلعی انتظامیہ کے کنٹرول کے دعوے زمینی حقائق کے سامنے بے سود دکھائی دیتے ہیں۔
متعلقہ ادارے ناجائز منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں، مارکیٹ میں گندم کی قیمت 4850 روپے من سے تجاوز کر چکی ہے جبکہ آٹا 155 روپے کلو سے بھی مہنگا فروخت ہو رہا ہے ، فائن آٹے کے 15 کلو تھیلے کی قیمت 2350 روپے تک جا پہنچی ہے ، جس نے غریب طبقے کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے ،شہریوں نے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ آٹا اور گندم کی قیمتوں کو فوری کنٹرول کیا جائے ، سرکاری ریلیف اقدامات مؤثر بنائے جائیں اور ناجائز منافع خوروں و ذخیرہ اندوزوں کیخلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔