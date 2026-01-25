شورکوٹ کے اہم بازاروں ،سڑکوں سے تجاوزات کا خاتمہ
شہر کو ماڈل اور مثالی بنانا اولین ترجیح ہے ،اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر کاعزم
شورکوٹ(نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ صدف اکبر اور میونسپل کمیٹی شورکوٹ نے شہر کی صفائی، بہتری اور خوبصورتی کے لیے بھرپور آپریشن کا آغاز کر دیا اس مہم کا مقصد شہریوں کو سہولیات سے آراستہ ماحول فراہم کرنا ہے ، آپریشن کے دوران شہر کے اہم بازاروں اور شاہراہوں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا، جس سے نا صرف ٹریفک کی روانی بہتر ہوئی بلکہ پیدل چلنے والوں کو بھی سہولت میسر آئی۔
شہر بھر میں بدنما وال چاکنگ کو ختم کر کے دیواروں کو بھی دوبارہ رنگ و روغن کیا جا رہا ہے ، چوکوں کی صفائی، گرین بیلٹس بحالی اور شہری خوبصورتی کے دیگر منصوبوں پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ، اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر کا کہنا ہے کہ شورکوٹ کو ماڈل اور مثالی شہر بنانا انکی اولین ترجیح ہے ، تجاوزات اور گندگی کے خلاف یہ مہم بلاامتیاز اور تسلسل کے ساتھ جاری رہے گی آپریشن میں انچارج پیرا فورس تہمینہ لیاقت، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی شورکوٹ توصیف الرحمن، ایم او آئی حافظ عثمان اور میونسپل کمیٹی عملے نے بھرپور کردار ادا کیا۔