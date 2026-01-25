صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شورکوٹ کے اہم بازاروں ،سڑکوں سے تجاوزات کا خاتمہ

  • فیصل آباد
شورکوٹ کے اہم بازاروں ،سڑکوں سے تجاوزات کا خاتمہ

شہر کو ماڈل اور مثالی بنانا اولین ترجیح ہے ،اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر کاعزم

شورکوٹ(نمائندہ دنیا)اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ صدف اکبر اور میونسپل کمیٹی شورکوٹ نے شہر کی صفائی، بہتری اور خوبصورتی کے لیے بھرپور آپریشن کا آغاز کر دیا اس مہم کا مقصد شہریوں کو سہولیات سے آراستہ ماحول فراہم کرنا ہے ، آپریشن کے دوران شہر کے اہم بازاروں اور شاہراہوں سے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا، جس سے نا صرف ٹریفک کی روانی بہتر ہوئی بلکہ پیدل چلنے والوں کو بھی سہولت میسر آئی۔

شہر بھر میں بدنما وال چاکنگ کو ختم کر کے دیواروں کو بھی دوبارہ رنگ و روغن کیا جا رہا ہے ، چوکوں کی صفائی، گرین بیلٹس بحالی اور شہری خوبصورتی کے دیگر منصوبوں پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ، اسسٹنٹ کمشنر صدف اکبر کا کہنا ہے کہ شورکوٹ کو ماڈل اور مثالی شہر بنانا انکی اولین ترجیح ہے ، تجاوزات اور گندگی کے خلاف یہ مہم بلاامتیاز اور تسلسل کے ساتھ جاری رہے گی آپریشن میں انچارج پیرا فورس تہمینہ لیاقت، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی شورکوٹ توصیف الرحمن، ایم او آئی حافظ عثمان اور میونسپل کمیٹی عملے نے بھرپور کردار ادا کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلدیہ عظمیٰ کا 418 سڑکوں کی تعمیر اور بحالی کا فیصلہ

ایس بی سی اے کا ہنگامی سروے 100 سے زائد عمارتوں کو نوٹس

روڈ سائیڈ پر تجاوزات کے خلاف کارروائی،10ہوٹلز اور مختلف دکانیں سربمہر

آئین ہر بچے کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کے ریاستی عزم کاضامن،گورنر

غزہ امن بورڈ بین الاقوامی فراڈہے ،فلسطین فاؤنڈیشن

ریلوے سے زمین کی حیثیت سے متعلق رپورٹ طلب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل