  • فیصل آباد
ڈاکٹر عمیر رشید ایڈوائزری کمیٹی کے کنوینئر مقرر

سمندری(نمائندہ دنیا)ڈاکٹر عمیر رشید چوہدری کووزیر اعلیٰ کے سٹروک پروگرام ایڈوائزری کمیٹی کا کنوینئر مقرر کر دیا گیا۔کمیٹی پنجاب بھر سے فالج کے مریضوں کو درپیش مسائل پر کام کرے گی۔

ڈاکٹرعمیر رشید عالمی شہرت یافتہ ماہر دماغی امراض فاؤنڈیشن ہاؤس لاہورکے بانی مرحوم ڈاکٹر رشید چوہدری کے فرزند ،ادارہ اخوت کے ڈاکٹر امجد ثاقب کے فرسٹ کزن اور سماجی و سیاسی شخصیت شبیر چوہدری کے بھتیجے ہیں، انکا تعلق سمندری کے نواحی گاؤں 474گ ب سے ہے ۔ سماجی شخصیات نے ڈاکٹر عمیر رشید کی تقررری پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کرتے اسے سمندری کیلئے بڑا اعزاز قرار دیا ہے۔

