ڈی ای اوغلام مرتضیٰ کو شاندار تعلیمی خدمات پر تعریفی سرٹیفکیٹ پیش

  • فیصل آباد
جڑانوالہ(نمائندہ دنیا)تعلیمی شعبے میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر ماہر تعلیم ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جڑانوالہ غلام مرتضیٰ کو ڈپٹی کمشنر فیصل آباد ندیم ناصر نے تعریفی سرٹیفکیٹ سے نوازا۔

اس موقع پر ندیم ناصر نے کہا کہ غلام مرتضیٰ نے شعبہ تعلیم میں گراں قدر خدمات انجام دیں اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں سے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ایسے اساتذہ اور تعلیمی منتظمین قابل تحسین ہیں جو دیانت داری، محنت اور ویژن کے ساتھ طلبہ کے مستقبل کو سنوارتے ہیں۔ تقریب کے دوران غلام مرتضیٰ نے افسروں کا شکریہ ادا کرتے کہا کہ وہ حوصلہ افزائی پر مزید محنت سے آئندہ بھی تعلیم کے فروغ کے لیے خدمات جاری رکھیں گے۔

