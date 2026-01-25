سابق چیئرمین بلدیہ کاووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کادورہ
پیرمحل (نمائندہ دنیا) پرنسپل وقاص چوہدری نے پیرمحل کی معروف سماجی و سیاسی شخصیات پر مشتمل وفدجس میں چوہدری خالد سردار سابق چیئرمین بلدیہ پیرمحل، چوہدری ارشد آف یوکے۔۔۔
حافظ عبید ارشد، شبیر رحمانی اور چوہدری ذوالفقار شامل تھے کو ادارے کا تفصیلی دورہ کروایا۔ پرنسپل نے وفد کو مخیر حضرات کے تعاون سے قائم کیے گئے جدید کمپیوٹر سیکشن سمیت دیگر شعبہ جات میں دی جانے والی فنی تربیت اور ٹریننگ پربریفنگ دی اورادارے کو درپیش اہم مسائل اور حل طلب امور سے بھی آگاہ کیا۔خالد سردار نے ادارے کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تعاون اور کوشش کی یقین دہانی کرائی۔ کرواتے ہوئے کہا کہ نوجوانوں کو ہنر مند بنانا معاشی ترقی کی بنیاد ہے اور ووکیشنل ادارے اس حوالے سے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وفد نے ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کی کاوشوں کو سراہا۔