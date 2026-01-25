متعددوارداتوں میں لاکھوں روپے ،زیورات ،سامان لوٹ لیا
شبیر کے گھر سے چور الماریوں سے نقدی، زیورات ودیگراشیا لے گئے
فیصل آباد،گوجرہ(سٹی رپورٹر،نمائندہ دنیا)متعددوارداتوں میں لاکھوں روپے ،زیورات ،سامان لوٹ لیاگیا۔ تھانہ صدر جڑانوالہ کے علاقے میں شبیر کے گھر کے تالے توڑ کر رات کو چور الماریوں سے نقدی، زیورات، موبائلز، کپڑے ، لیپ ٹاپ، گھڑیاں اور دیگر لاکھوں کا سامان لے گئے ۔ تھانہ صدر جڑانوالہ کے علاقے سے ہی ادیب کی حویلی سے بھاری مالیت کے بکرے چوری ہوگئے ۔
تھانہ سٹی جڑانوالہ کے علاقے محلہ اسماعیل آباد میں کاشف کی گھر کے باہر کھڑی کار رات کی تاریکی میں چوری ،تھانہ ستیانہ کے علاقے میں ندیم کے زرعی رقبے سے پیٹر انجن اور دیگر لاکھوں کا سامان چوری ،تھانہ کھرڑیانوالہ کے علاقے میں ابرار نامی رکشہ ڈرائیور کا رکشہ چوری ہوگیا۔گوجرہ کے چک نمبر96ج ب کا اسلم گاڑی پر جا رہاتھاکہ چک نمبر91ج ب کے قریب موٹر سائیکل سوار ڈاکوؤں نے ہزارو ں روپے اور قیمتی موبا ئل فون چھین لیا ۔چک نمبر 366 ج ب کے نواز نے اپنا لوڈرڈا لہ سمندری روڈ با ئی پا س پر کریا نہ سٹور کے باہر کھڑا کیا جوچور لے گئے۔