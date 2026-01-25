صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرمحل :گیس کی غیراعلانیہ لوڈشیڈنگ پرشہریوں کو مشکلات

  • فیصل آباد
پیرمحل :گیس کی غیراعلانیہ لوڈشیڈنگ پرشہریوں کو مشکلات

زائد بلوں نے بھی عوام کی زندگی اجیرن بنادی ،لوڈشیڈنگ بندکرنے کامطالبہ

پیرمحل ( نمائندہ دنیا )پیرمحل میں گیس کی غیراعلانیہ لوڈشیڈنگ شہری مشکلات کا شکار، ایک طرف گیس عوام کو میسر نہیں تو دوسری جانب بلوں میں اضافے نے عوام کی زندگی اجیرن بنادی ۔ گیس کی بندش میں دن بدن ہوتے اضافے نے حکومتی کارکردگی کاپول کھول دیا ۔توانائی بحران پر حکومت کی عدم توجہ سے صنعتی یونٹس مکمل طور پر بند ہوچکے ہیں بے روزگاری نے غریب مزدوروں کے گھروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں عوام بچے بوڑھے خواتین طالبعلم بغیر ناشتہ کیے دفاتر اور سکول جانے پر مجبور ہیں ۔شہریوں نے گھریلو صارفین کے لیے گیس کی مکمل لوڈشیڈنگ بندکرنے کامطالبہ کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

بلدیہ عظمیٰ کا 418 سڑکوں کی تعمیر اور بحالی کا فیصلہ

ایس بی سی اے کا ہنگامی سروے 100 سے زائد عمارتوں کو نوٹس

روڈ سائیڈ پر تجاوزات کے خلاف کارروائی،10ہوٹلز اور مختلف دکانیں سربمہر

آئین ہر بچے کے لیے مفت اور لازمی تعلیم کے ریاستی عزم کاضامن،گورنر

غزہ امن بورڈ بین الاقوامی فراڈہے ،فلسطین فاؤنڈیشن

ریلوے سے زمین کی حیثیت سے متعلق رپورٹ طلب

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل