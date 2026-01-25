پیرمحل :گیس کی غیراعلانیہ لوڈشیڈنگ پرشہریوں کو مشکلات
زائد بلوں نے بھی عوام کی زندگی اجیرن بنادی ،لوڈشیڈنگ بندکرنے کامطالبہ
پیرمحل ( نمائندہ دنیا )پیرمحل میں گیس کی غیراعلانیہ لوڈشیڈنگ شہری مشکلات کا شکار، ایک طرف گیس عوام کو میسر نہیں تو دوسری جانب بلوں میں اضافے نے عوام کی زندگی اجیرن بنادی ۔ گیس کی بندش میں دن بدن ہوتے اضافے نے حکومتی کارکردگی کاپول کھول دیا ۔توانائی بحران پر حکومت کی عدم توجہ سے صنعتی یونٹس مکمل طور پر بند ہوچکے ہیں بے روزگاری نے غریب مزدوروں کے گھروں میں ڈیرے ڈال رکھے ہیں عوام بچے بوڑھے خواتین طالبعلم بغیر ناشتہ کیے دفاتر اور سکول جانے پر مجبور ہیں ۔شہریوں نے گھریلو صارفین کے لیے گیس کی مکمل لوڈشیڈنگ بندکرنے کامطالبہ کیا ہے۔