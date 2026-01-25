ایکسپائرڈ مصنوعات، آٹا ،ملاوٹی دودھ تلف ،پونے دولاکھ کے جرمانے
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایات پر عوامی شکایات کے پیش نظر چناب نگر کے داخلی و خارجی راستوں پر ناکہ بندی کر کے دودھ بردار گاڑیوں میں 4930 لیٹر سے زائد دودھ کامعائنہ کیاگیا۔
ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر قاسم رضا نے بتایا کہ اشیائے ضروریہ کے معیار کو جانچنے کیلئے فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر میں 118انسپکشنزکیں اورقوانین کی خلاف ورزیوں پر ایک لا کھ 72 ہزار کے جرمانے کئے ۔بھوانہ میں کریانہ سٹور کو آٹے کا نمونہ فیل ہونے پربھاری جرمانہ عائد،کوالٹی انتہائی ناقص اور مضر صحت پائی گئی اور210 کلو آٹا تلف کرا دیا گیا۔دیگر کارروائیوں میں دوران معائنہ کریانہ سٹورز اور ٹک شاپس سے ایک کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات اور 33 لیٹر زائد المیعاد کولڈ ڈرنکس برآمد کرکے تلف کی گئیں۔