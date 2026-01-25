صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایکسپائرڈ مصنوعات، آٹا ،ملاوٹی دودھ تلف ،پونے دولاکھ کے جرمانے

  • فیصل آباد
ایکسپائرڈ مصنوعات، آٹا ،ملاوٹی دودھ تلف ،پونے دولاکھ کے جرمانے

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی جی فوڈ اتھارٹی کی ہدایات پر عوامی شکایات کے پیش نظر چناب نگر کے داخلی و خارجی راستوں پر ناکہ بندی کر کے دودھ بردار گاڑیوں میں 4930 لیٹر سے زائد دودھ کامعائنہ کیاگیا۔

ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر قاسم رضا نے بتایا کہ اشیائے ضروریہ کے معیار کو جانچنے کیلئے فوڈ سیفٹی ٹیموں نے ضلع بھر میں 118انسپکشنزکیں اورقوانین کی خلاف ورزیوں پر ایک لا کھ 72 ہزار کے جرمانے کئے ۔بھوانہ میں کریانہ سٹور کو آٹے کا نمونہ فیل ہونے پربھاری جرمانہ عائد،کوالٹی انتہائی ناقص اور مضر صحت پائی گئی اور210 کلو آٹا تلف کرا دیا گیا۔دیگر کارروائیوں میں دوران معائنہ کریانہ سٹورز اور ٹک شاپس سے ایک کلو سے زائد ایکسپائرڈ مصنوعات اور 33 لیٹر زائد المیعاد کولڈ ڈرنکس برآمد کرکے تلف کی گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جنوبی پنجاب:اتائیت کیخلاف گرینڈ آپریشن،درجنوں غیر قانونی طبی مراکز سیل

صحافیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرینگے ، ڈی پی وہاڑی

فارمیسی کونسل کا ویمن یونیورسٹی ملتان دورہ مکمل

ڈی پی او خانیوال کی کرائم میٹنگ‘ ناقص کارکردگی پر وارننگ

بستی شیخاں میں پیرافورس آپریشن‘ درجنوں خاندان بے گھر

ورکنگ ویمن ہاسٹل کی تعمیر جلد مکمل کی جائے‘ خالد جاوید

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
انوکھی جمہوریت‘ انوکھے سیاستدان
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
چالیس سال سے ایک ہی فصل
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سیاسی ایلیٹ کی ماحولیاتی کرپشن
رؤف کلاسرا
رشید صافی
قندھار اور کابل کا ٹکراؤ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
انٹرنیشنل کرکٹ میں نیا رواج
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
اسرائیل و امریکہ کی ایران کے خلاف نئی مہم جوئی
محمد عبداللہ حمید گل