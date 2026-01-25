ضلع چنیوٹ کی بلڈنگز میں فائر سیفٹی بارے سروے کا آغاز
حفاظتی آلات دستیابی و فعالیت ، ایمرجنسی انخلا کوچیک کیا جا رہا ،طاہرہ خان
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)وزیرِ اعلیٰ مریم نواز کے احکامات اور سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر کی ہدایات پر ضلع چنیوٹ کی بلڈنگز میں فائر سیفٹی کے حوالے سے جامع سروے کا آغاز کر دیا گیا ۔ سروے میں ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، میونسپل کمیٹی ،محکمہ تعلیم اور دیگر متعلقہ محکمے حصہ لے رہے ہیں۔ سروے کا مقصد ضلع بھر میں سرکاری و نجی عمارتوں، تعلیمی اداروں، مارکیٹس اور دیگر عوامی مقامات پر فائر سیفٹی کے انتظامات بشمول فائر الارم سسٹم، فائر فائٹنگ آلات، ایمرجنسی ایگزٹس، آگ بجھانے کے راستے ، الیکٹریکل وائرنگ اور عمارتوں کی حفاظت کا جائزہ لینا، ممکنہ خطرات کی نشاندہی کرنا اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانا ہے ۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر طاہرہ خان کا کہنا ہے کہ سروے کے دوران عمارتوں میں فائر سیفٹی قوانین پر عملدرآمد، حفاظتی آلات کی دستیابی و فعالیت اور ایمرجنسی صورتحال میں انخلا کے مؤثر انتظامات کو چیک کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے قبل بروقت مؤثر اقدامات کیے جا سکیں۔ شہری سروے ٹیموں سے مکمل تعاون کریں تاکہ قیمتی انسانی جانوں اور املاک کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے ۔