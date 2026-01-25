امام حسین ؓ کی تعلیمات بیداری کا مظہر ہیں،پیر میاں آصف
آپ ؓ نے اپنے خون سے گلشن ِ اسلام کی آبیاری کی ،یوم ولادت کاکیک کاٹنے پر خطاب
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ حق و صداقت کے عظیم علمبردار تھے ۔آپ رضی اللہ عنہ کی تعلیمات امن و سلامتی کی ضامن ہیں۔آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے خون سے گلشن اسلام کی آبیاری کی۔ظلم کے خلاف آپ رضی اللہ عنہ کی تعلیمات بیداری کا مظہر ہیں۔ان خیالات کا اظہار پاکستان سنی تحریک کے ڈویژنل صدر پروفیسر پیرمیاں آصف رضاقادری نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے یوم ولادت پر الائیڈہاؤسنگ فیز1 میں محفل پاک و کیک کٹنگ تقریبکے شرکا سے خطاب کرتے کیا۔
انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنی کی تعلیمات حکمران اورعوام کیلئے قابل ِ تقلید ہیں۔صحابہ و اہلبیت کی محبت اہل ایمان کی معراج ہے ۔اصلاح معاشرہ کا فریضہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات کے مطابق انجام دینے کی ضرورت ہے ۔مخلوق خدا سے محبت و خدمت آپ رضی اللہ عنہ کا وطیرہ تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ سے وفا کا تقاضاہے کہ ہر مسلمان شریعت کی پابندی کرے ۔ تقریب کے اختتام پر ملکی ترقی سلامتی و استحکام کیلئے خصوصی دعا کی گئی۔ اس موقع پر ندیم اقبال، عاصم، شہزاد، اشفاق،سید سجاد شاہ، میاں نذیر سعید، میاں عدنان، زبیر،حافظ یاسر قادری المدنی بھی موجودتھے۔