کسی کو ریلوے کی نجکاری نہیں کرنے دینگے ، ضیاالدین

  • فیصل آباد
کسی کو ریلوے کی نجکاری نہیں کرنے دینگے ، ضیاالدین

ملازمین کو بچانے کیلئے نجکاری کے نام پر لوٹ مار نہیں کرنے دی جائیگی

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)چیئرمین ریلوے پریم یونین ضیا الدین انصاری کے قراقرم ایکسپریس پر کراچی جاتے فیصل آباد سٹیشن پر پہنچنے پر چیف آرگنائزر خالد محمود چودھری، زونل صدر ظہیر الدین بابر،سیکرٹری کاظم فاروق گل، زونل نائب صدرنور الدین، زونل آرگنائزرباؤ طاہر،بابر نواز، عبدالسمیع، ساجد عمران،عبد الرحمن، نور ، کاشف ودیگر زونل ولوکل کمیٹی کے ذمہ داران اور کارکنان نے بھرپور استقبال کیا ۔ضیاالدین انصاری نے خطاب میں کہاریلوے ملازمین ریلوے کے ماتھے کا جھومرہیں،ریلوے کا ادارہ مزدوروں کی شب و روز محنت سے چل رہا ہے۔

نامساعد حالات کے باوجود ٹرین آپریشنز کوجاری رکھنے میں ملازمین جو کردار ادا کررہے ہیں وہ لائق تحسین ہے۔ انہوں نے کہ پاکستان کے سب سے بڑے فلاحی ادارے کی نجکاری ملک و قوم سے غداری کے مترادف ہے ، کسی مائی کے لعل کو ریلوے کی نجکاری نہیں کرنے دینگے ،ملازمین کو بچانے کیلئے کسی کو بھی نجکاری کے نام پر ریلوے کی لوٹ مار نہیں کرنے دی جائیگی۔ پریم یونین مزدوروں کے مسائل حل کیلئے جدوجہد اللہ کی رضا کیلئے کر رہی ہے ۔ریلوے کاہر مزدورتمام علاقائی، لسانی، سیاسی تعصبات اور امتیازات سے بالاتر ہوکرصرف ریلوے کی بہتری اور اسکے ٹرین آپریشنز کوبہتر سے بہتراور معمول پر رکھنے کیلئے اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو مقدم رکھتا ہے۔

مزید پڑہیئے

