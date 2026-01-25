گرلز ہائیر سیکنڈری سکول میں اساتذہ کو پروموشن آرڈر تقسیم
ایم پی اے رانا شہریار ، زینب جہانداد اوردیگرمہمانوں کی تقریب میں شرکت
چک جھمرہ (نامہ نگار)گورنمنٹ گرلز ہائیر سیکنڈری سکول سمن اباد منعقدہ وتقریب 274 کے قریب پی ایس ٹی سے ای ایس ٹی بننے والے اساتذہ کو پروموشن آرڈر تقسیم کئے گئے۔ سٹیج سیکرٹری کے فرائض امین آسی نے انجام دیئے۔
تقریب میں مہمان خصوصی رانا شہریار خان ایم پی اے ، اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر زینب جہانداد،ہاشم توصیف خان کوآرڈینیٹر وزیر تعلیم رانا سکندر حیات،راؤ عبدالکریم ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی فیصل آباد محترم ذاکر ڈی ای او ایلیمنٹری، ڈاکٹر عذرا نسرین اور تمام ڈپٹی ڈی ای اوز اور اے ای اوز نے شرکت کی اور اساتذہ کو پروموشن آرڈر تقسیم کیے۔
اس موقع پر بشارت چٹھہ ڈویژنل صدر پنجاب ٹیچرز یونین فیصل آباد ڈویژن نے کہا ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں اساتذہ کی ریکارڈ پروموشن کرنے پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی راؤ عبدالکریم ،ڈی ای او ایلمنٹری محرم ذاکر اورطارق محمود ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر،وفوکل پرسن پروموشن کمیٹی ممبران ممبران فیضان ،شاہد ،راحیل کے مشکور ہیں ۔انہوں نے کہا انشااللہ اگلے ہفتے فیمیل اساتذہ کوبھی اسی طرح پروموشن آرڈرز کی تقسیم ہوگی ۔