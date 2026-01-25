صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑانوالہ:تجاوزات کا صفایا، مویشی باڑے ختم کروادیئے گئے

  • فیصل آباد
جڑانوالہ:تجاوزات کا صفایا، مویشی باڑے ختم کروادیئے گئے

غیر قانونی سرگرمیوں آئندہ بھی کارروائیاں جاری رہیں گی، اے سی او رنگزیب

 جڑانوالہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر جڑانوالہ او رنگزیب اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی محسن مظہر کی ہدایات پر شہر بھر میں تجاوزات اور غیر قانونی مویشی باڑوں کے خلاف مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ انکروچمنٹ انسپکٹر میاں نوید رمضان نے پیرا فورس کے ہمراہ رشید پارک اورکینال روڈ کے نزدیک شہری حدود میں قائم غیر قانونی جانوروں کے باڑوں کیخلاف کارروائی میں باڑوں کو ختم اور مویشیوں کو شہری حدود سے باہر منتقل کر دیا گیا۔

اس موقع پر انتظامیہ کا کہنا تھا کہ شہری علاقوں میں مویشیوں کی موجودگی سے ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ شہریوں، بالخصوص اسکول جانے والے بچوں کو شدید مشکلات اور خوف کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔مزید برآں شہرکے مختلف بازاروں میں آپریشن کیا کے دوران فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر قائم تجاوزات ہٹا دی گئیں تاکہ شہریوں کو آمدورفت میں سہولت میسر آ سکے اور شہر کی خوبصورتی بحال ہو۔اسسٹنٹ کمشنر او رنگزیب اور چیف آفیسرمحسن مظہر نے واضح کیا کہ تجاوزات اور غیر قانونی سرگرمیوں کیخلاف آئندہ بھی بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ 

