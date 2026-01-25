ڈی پی او چنیوٹ نے عوامی مسائل سنے ، داد رسی یقینی بنانے کی ہدایت
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت لوگوں کے مسائل سنے۔ درخواستیں متعلقہ افسروں کو مارک کرکے مختص کردہ ٹائم میں داد رسی یقینی بنانے اورکمپلینٹ سیل افسروں کو درخواستوں کا فالو اپ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔
اس موقع ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کا کہنا تھاکہ ضلع بھر میں عوامی مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جار ہے ہیں ۔ دفاتر،تھانوں میں تضحیک ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ شہریوں کا تھانوں میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو بلاجھجھک میرے دفتر تشریف لائیں ،انکے مسائل کا حل یقینی بنایا جائے گا۔ شہریوں کی سہولت کیلئے وٹس ایپ نمبر بھی متعارف کروایاگیاہے شہری گھر بیٹھے کسی درخواست وٹس ایپ نمبر 0370-4022020پر بھیج سکتے ہیں۔