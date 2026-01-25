بہلول والا میں ٹف ٹائل لگانے کے منصوبے کا افتتاح
کمالیہ کے ہر محلہ میں یکساں ترقیاتی کاموں کو یقینی بنایا جائے گا:مقررین
کمالیہ(نمائندہ دنیا )محلہ بہلول والا میں گلیوں کی تعمیر و ترقی کے سلسلہ میں ٹف ٹائل لگانے کے منصوبے کا افتتاح کردیا گیا۔ تقریب میں سابق وفاقی وزیر چوہدری اسد الرحمٰن ، ڈپٹی کمشنر ٹوبہ عمر عباس میلہ ، تحصیل صدر مسلم لیگ (ن)راحیل انور گجر، نائب صدر مسلم لیگ (ن) اورعلی خان کھرل اوردیگر سیاسی و انتظامی شخصیات نے شرکت کی۔ علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد بھی نے ترقیاتی منصوبے کے آغاز پر خوشی کا اظہار کیا۔
شرکا سے خطاب کرتے مقررین نے کہا کہ مسلم لیگ (ن)عوام کو بنیادی سہولیات کی فراہمی پر یقین رکھتی ہے اور کمالیہ کے ہر محلہ میں یکساں ترقیاتی کاموں کو یقینی بنایا جائے گا۔ ٹف ٹائل کی تنصیب سے نا صرف گلیوں کی حالت بہتر ہوگی بلکہ صفائی اور نکاسی آب مسائل میں بھی کمی آئے گی۔ضلعی انتظامیہ انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے اور ترقیاتی منصوبوں کے معیار اور بروقت تکمیل پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ عوامی فلاحی منصوبے ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہیں۔