وکلا برادری کے جائز مطالبات پورے کئے جائینگے ، رانا اقبال
وکلا کی خدمت کیلئے میرے دروازے دن رات کھلے ،حلف برداری پرخطاب
فیصل آباد،تاندلیانوالہ(خصوصی رپورٹر،نمائندہ دنیا)صوبائی وزیرِ قانون رانا اقبال خان نے بار ایسوسی ایشن تاندلیانوالہ کی تقریب حلف برداری میں بطور مہمان ِ خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں نومنتخب عہدے داران نے حلف اٹھایا۔ صدر بار مصطفٰی وٹو اور سیکرٹری علی رضا سمیت تمام عہدیدارموجود تھے ۔وزیرِ قانون پنجاب نے نومنتخب عہدیداران کو مبارکباد دی اور کہا کہ وکلا برادری کے جائز مطالبات قانون کے دائرے میں پورے کئے جائیں گے۔
انہوں نے وکلا کے مسائل حل کرنے اور انکی سہولت کے لیے بھرپور تعاون کا عزم ظاہر کیا۔ تقریب میں ایم پی اے جعفر ہوچہ، اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ اقصیٰ، ایس پی شہزاد اور دیگر وکلا و سیاسی و سماجی شخصیات بھی موجود تھیں۔ وکلا نے چیمبرز اور بار روم کیلئے مناسب سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔رانا اقبال نے کہا کہ وکلابرادری کی خدمت میرا عزم ہے اور بطور سپیکر پنجاب اسمبلی کبھی اجلاس سے غیر حاضری نہیں کی۔ وکلا کی خدمت کیلئے میرے دروازے دن رات کھلے ہیں۔انہوں نے وکلا کو نیک نیتی سے کام کرنے کی ہدایت کی۔