پرنسپل لیاقت ہرل شاندار تعلیمی خدمات پر گمنام ہیرو قرار
بھوانہ(نمائندہ دنیا)صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات خان نے گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری سکول بھوانہ کے انچارج پرنسپل لیاقت ہرل کی شاندار تعلیمی خدمات کو سراہتے ہوئے انہیں گمنام ہیرو قرار دے دیا۔
صوبائی وزیر تعلیم نے یہ خراجِ تحسین سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے پیش کیا۔ پرنسپل لیاقت ہرل نے 8 اکتوبر 2024 سے تاحال مختصر مدت میں سکول میں مثالی اصلاحات اور ترقیاتی کام کر واکر تعلیمی ماحول کو بہتر بنایا انکی قیادت میں سکول کے لیے ایک کروڑ 54 لاکھ کی ڈونیشنز حاصل کی گئیں جس سے متعدد اہم منصوبے مکمل کیے گئے۔ صوبائی وزیر نے کہا لیاقت ہرل جیسے اساتذہ اور پرنسپلز ہی اصل ہیرو ہیں۔ جو بغیر تشہیر اور شور شرابے کے تعلیمی اداروں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ترقی کایہ ماڈل پنجاب بھر کے سرکاری سکولوں کے لیے مثال بنے گا۔