بہترین نتائج پر سکول سربراہان، افسروں کو تعریفی اسناد تقسیم
سکولوں کے ماحول، امتحانی نتائج میں بہتری کیلئے جامع اقدامات جاری، ڈی سی
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)وزیرِاعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وزیرِ تعلیم رانا سکندر حیات کی ہدایات پر سرکاری سکولوں میں بیوٹیفکیشن مقابلہ جات، پرفارمنس انڈیکیٹرز اور بہترین امتحانی نتائج کے حامل سکول سربراہان اور ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی افسروں کو ڈی سی آفس میں تعریفی اسناد تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے سکول پرنسپلز اور افسروں کو تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کئے۔
اس موقع پر سی ای او ایجوکیشن راؤ عبدالکریم،کوآرڈینیٹر سکولز اینڈ ہائر ایجوکیشن ہاشم توصیف خان سمیت محکمہ تعلیم کے سینئر افسر موجود تھے۔ ندیم ناصر نے کہا وزیرِاعلیٰ کے تعلیمی اصلاحات کے ویژن کے تحت سرکاری سکولوں کے تعلیمی ماحول، خوبصورتی، نظم و ضبط اور امتحانی نتائج میں بہتری کیلئے جامع اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
سکولوں کی بیوٹیفکیشن، سہولیات فراہمی اور اساتذہ کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافہ طلبہ کی مجموعی کارکردگی پر مثبت اثر ڈال رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے محکمہ تعلیم کے افسروں اور سکول سربراہان کی کارکردگی کو سراہتے کہا بہتر نتائج اور مثبت تبدیلیاں ٹیم ورک کا ثبوت ہیں۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے سکول سربراہان اور افسروں کو مبارکباد دی گئی اور اسی جذبے سے کام جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی