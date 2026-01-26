صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بوگس چیک دینے والے 3 افراد کے خلاف مقدمات درج

  • فیصل آباد
بوگس چیک دینے والے 3 افراد کے خلاف مقدمات درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کاروباری لین دین کے دوران لاکھوں روپے مالیت کے بوگس چیک دینے والے تین افراد کے خلاف مقدمات درج کرلئے گئے۔

تھانہ کوتوالی کے علاقے کوتوالی روڈ پر حمزہ اسلم نے وسیم وقار کو اڑتالیس لاکھ روپے مالیت، تھانہ گلبرگ کے علاقے گلبرگ روڈ پر عثمان منیر نے کامران یاسین کو اسی ہزار روپے مالیت اور تھانہ گڑھ کے علاقہ قصبہ گڑھ میں امان اللہ نے ناصر کو ستر ہزار روپے مالیت کے چیک دیے تھے ۔ جو مقرر کردہ وقت پر ڈس آنر ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

4 پتنگ باز گرفت میں آ گئے

ڈسکہ میں 200 روپے کلو ہو گئی

جعلی کال پر خاتون کیخلا ف مقدمہ

بو گس چیک دینے پر مقدمہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ