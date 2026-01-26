بوگس چیک دینے والے 3 افراد کے خلاف مقدمات درج
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کاروباری لین دین کے دوران لاکھوں روپے مالیت کے بوگس چیک دینے والے تین افراد کے خلاف مقدمات درج کرلئے گئے۔
تھانہ کوتوالی کے علاقے کوتوالی روڈ پر حمزہ اسلم نے وسیم وقار کو اڑتالیس لاکھ روپے مالیت، تھانہ گلبرگ کے علاقے گلبرگ روڈ پر عثمان منیر نے کامران یاسین کو اسی ہزار روپے مالیت اور تھانہ گڑھ کے علاقہ قصبہ گڑھ میں امان اللہ نے ناصر کو ستر ہزار روپے مالیت کے چیک دیے تھے ۔ جو مقرر کردہ وقت پر ڈس آنر ہوگئے ۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہے۔