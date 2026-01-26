صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مختلف کاروائیوں کے دوران 21 منشیات فروش گرفتار

  • فیصل آباد
ملز موں سے لاکھوں کی 10 کلو سے زائد چرس، ایک کلو ہیروئن برآ مد

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)پولیس نے مختلف کاروائیوں کے دوران 21 منشیات فروشوں کو حراست میں لے لیا۔پولیس نے مختلف تھانہ جات کے علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے مجموعی طور پر 21 منشیات فروشوں کوحراست میں لے لیا۔ ملز موں سے لاکھوں روپے مالیت کی دس کلو سے زائد چرس، ایک کلو سے زائد ہیروئن، دو کلو سے زائد بھکی، چار کلو پوست اور 300 لیٹر سے زائد شراب برآمد ہوئی کرلی گئی۔ ملز موں کے خلاف مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی شروع کردی گئی ہے۔ 

