پیرا فورس کا ایکشن ،امین پور روڈ پر نجی میرج ہال سیل
شادی کی تقریب مقررہ وقت سے زائد جاری تھی جس پر ایکشن لیا گیا
پینسرہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر صدر ذوالقرنین وٹو کی ہدایات پر پیرا فورس نے امین پور روڈ پر واقع نجی میرج ہال کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اوور ٹائم اور مقررہ وقت کی خلاف ورزی پر رائل وکٹوریا مارکی کو سیل کر دیا۔انفورسمنٹ آفیسر ارسلان کی سربراہی میں کی گئی کارروائی کے دوران شادی کی تقریب مقررہ وقت سے زائد جاری پائی گئی، جس پر انتظامیہ نے فوری طور پر ہال کو سیل کر دیا۔اسسٹنٹ کمشنر صدر ذوالقرنین وٹو نے کہا کہ شادی ہالز کو دئیے گئے اوقات کی پابندی لازمی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رکھی جائے گی۔