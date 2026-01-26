صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیرا فورس کا ایکشن ،امین پور روڈ پر نجی میرج ہال سیل

  • فیصل آباد
پیرا فورس کا ایکشن ،امین پور روڈ پر نجی میرج ہال سیل

شادی کی تقریب مقررہ وقت سے زائد جاری تھی جس پر ایکشن لیا گیا

پینسرہ (نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر صدر ذوالقرنین وٹو کی ہدایات پر پیرا فورس نے امین پور روڈ پر واقع نجی میرج ہال کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے اوور ٹائم اور مقررہ وقت کی خلاف ورزی پر رائل وکٹوریا مارکی کو سیل کر دیا۔انفورسمنٹ آفیسر ارسلان کی سربراہی میں کی گئی کارروائی کے دوران شادی کی تقریب مقررہ وقت سے زائد جاری پائی گئی، جس پر انتظامیہ نے فوری طور پر ہال کو سیل کر دیا۔اسسٹنٹ کمشنر صدر ذوالقرنین وٹو نے کہا کہ شادی ہالز کو دئیے گئے اوقات کی پابندی لازمی ہے اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی جاری رکھی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ