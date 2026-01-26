2رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار، 10 موٹر سائیکلیں برآ مد
عادل اور عرفان سے پو لیس نے 7 لاکھ روپے بھی برآ مد کئے ، تفتیش جاری
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اے وی ایل ایس ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے دو رکنی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا۔اے وی ایل ایس ٹیم نے ٹیکنیکل وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے کارروائی کر کے دو ملزمان عادل اور عرفان کو گرفتار کر لیا۔ ملز موں سے 10 مقدمات ٹریس آوٹ کئے گئے ہیں۔ ملزمان کے قبضہ سے سات لاکھ روپے سے زائد مالیت کی دس موٹر سائیکلیں برآمد ہوئی ہیں۔ جن سے مزید تفتیش کا سلسلہ بھی جاری ہے ۔