جھنگ سرگودھا روڈ: ٹرک کی ٹکر سے شہری جاں بحق
ٹرک ہوٹل پر رکا ہوا تھا،بیک کرتے ہوئے شخص کو کچل دیا، ڈرائیورفرار
جھنگ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)جھنگ سرگودھا روڈ پر ایک ٹرک نے نامعلوم شخص کو کچل دیا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر جاں بحق ہو گیا۔حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک بھکاری معذور، جس کا اندازاً عمر 35 سال تھی، ٹرک کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹرک ہوٹل پر رکا ہوا تھا اور بیک کرتے ہوئے شخص کو کچل دیا۔ ٹرک ڈرائیور حادثے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔حادثے کی اطلاع پر ریسکیو 1122 کنٹرول نے قریبی ایمبولینس کو فوری طور پر روانہ کیا اور پولیس کو بھی آگاہ کیا۔ ریسکیو اہلکار موقع پر پہنچے اور زخمی شخص کو مردہ پایا۔ پولیس کارروائی کے بعد لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔